アーティストのＳＫＹ―ＨＩ（３８）が２２日、都内で行われた「ＢＭＳＧ３ｒｄＢＯＹＳＧＲＯＵＰ【ＳＴＡＲＧＬＯＷ】プレデビュー記者会見」に出席した。ＳＫＹ―ＨＩが代表取締役を務めるＢＭＳＧは、「ＢＥ：ＦＩＲＳＴ」「ＭＡＺＺＥＬ」に続く３組目となるボーイズグループ「ＳＴＡＲＧＬＯＷ（スターグロウ）」をお披露目。同グループはＢＭＳＧが主催のオーディション「ＴＨＥＬＡＳＴＰＩＥＣＥ」から誕生