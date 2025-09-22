【モデルプレス＝2025/09/22】元フジテレビアナウンサーで現在フリーの渡邊渚が22日、自身のInstagramを更新。手作りケーキを公開し、反響が寄せられている。【写真】元フジアナ渡邊渚、衝撃の手作りケーキ◆渡邊渚、手作りケーキを披露渡邊は「手作りケーキ」とお菓子作りに挑戦したことを報告。「1枚目はラズベリームースのケーキ。2枚目はヘーゼルナッツのケーキ。先生に教えてもらったから、とーっても綺麗にできた」とイチゴ