22日午後3時現在、台風18号は大型で猛烈な台風となっていて、1時間に20キロの速さで西へ進んでいます。台風は今後も西へ進み、23日夜以降、香港を直撃するおそれが。一方、もう1つの台風19号は今後、日本の南で迷走する可能性があり、今後の動向に注意が必要です。■台風18号「猛烈な」勢力に発達バシー海峡にある台風18号は、午後3時現在「大型で猛烈な」台風となっています。中心気圧は905hPa、最大風速は55m/sとなっていて、1時