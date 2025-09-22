◇MLBマリナーズ7-3アストロズ（日本時間22日、ダイキン・パーク）ア・リーグ西地区1位のマリナーズが、2位アストロズを7-3で圧倒。首位攻防戦を見事にスイープし、地区優勝へ大きく弾みをつけました。また、カル・ローリー選手は驚異の58号をマークし、2日連続で球団記録を更新しています。試合が動いたのは、2回表のマリナーズの攻撃。先頭のジョシュア・ネーラー選手が初球ヒットで出塁すると、ホルヘ・ポランコ選手、ユジニ