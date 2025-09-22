セブン‐イレブンの人気フライドチキンシリーズ「ザクチキ」に、新フレーバーが仲間入りします。その名も「ザクチキ背徳のマシマシ」。9月23日から全国のセブン‐イレブンにて順次発売されます。価格は税込240.84円（223円・軽減税率8％適用）。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】商品は、にんにくをたっぷり使用した特製調味液に鶏肉を漬け込み、濃厚でやみつきになる味わいを実現。パンチの効いたフレーバー