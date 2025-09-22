いくら独自政策を唱えても、野党の理解と協力がなければ実現できない「手枷足枷(てかせあしかせ)」をはめられた異例の自民党総裁選が９月２２日、告示された。衆参両院で自民、公明両与党が過半数を失った以上、石破茂首相の後を継ぐ新総裁が次の臨時国会で必ず首相に指名される保証はない。その中での５人の候補者による論戦で注目されるのは、主張する政策や統治の枠組みが、野党に媚(こ)びたり、有権者の人気取りに走ったり