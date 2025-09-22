Image: CAYAGO AG 海を走るランボルギーニ!? カウンタックやディアブロやウラカンなどで知られる、イタリアの名車ランボルギーニ。憧れのスーパーカーってイメージですよね。昔のカクカクも、今のツルっとしたのも最高にカッコ良いデザインです。さすがに買うのは敷居が高いですが、海のランボルギーニだったら？ もっと安いし駐車場も要りません。水上を走るランボルギーニドイツ発CAY