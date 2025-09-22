中国南部の海南島にある海南省文物考古研究院によると、中国科学院古脊椎動物・古人類研究所、海南省文物考古研究院、中山大学からなる合同考古学研究チームは、2024年度の南或河流域旧石器時代考古学専門調査で、新たに30カ所の旧石器時代の遺跡を発見し、うち少なくとも8カ所で原生地層（遺物や堆積物が元々の位置にそのまま残っている地層）を観察したということです。今年度の調査は、発掘が進められている南或河の遺跡を中心