西武の與座海人が23日のロッテ戦に先発する。與座は球団を通じて「対戦回数が多い分、データが溜まってきているので、相手がどんな攻撃をしているのかなど、しっかり頭に入れて打ち取れるようにしたいです。天候に左右されやすい球場ですが、アウトの取り方までしっかり捕手と相談しながら進めて、最後まで何があるかわからないので、勝率を上げていく投球ができるようがんばります」とコメント。與座は今季ロッテ戦に4試合