沖縄で開催される野球の冬季リーグ「ジャパンウィンターリーグ（JWL）」は22日、この冬はプロ野球の西武、ロッテ、ヤクルトから選手が派遣されると発表した。ほかに2球団が参加を検討しているという。JWLは国内外の若手選手がステップアップを狙う冬季リーグとして2022年に発足。一昨年からプロ選手に門戸を広げ、昨年は日本野球機構（NPB）から初めて西武、楽天、DeNAの3球団が参加した。4年目となる今季は11月22日から12月