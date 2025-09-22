◆ソフトバンク―オリックス（22日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクは22日、柳田悠岐外野手（36）を出場選手登録した。柳田は4月11日のロッテ戦（ZOZOマリン）で右すねに自打球を当て負傷交代。右脛骨（けいこつ）骨挫傷と診断され、長いリハビリを経て、8月29日のウエスタン・広島戦（タマスタ筑後）で約4カ月半ぶりに実戦復帰していた。代わって、笹川吉康外野手（23）の出場選手登録を抹消した。笹川は21日のオリ