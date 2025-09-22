現地時間９月20日に開催されたブンデスリーガ第４節で、佐野海舟と川粼颯太が所属するマインツが敵地でアウクスブルクと対戦。４−１の大勝を飾った。この一戦に３−４−２−１のダブルボランチの一角で先発した佐野は、14分に敵陣でボールを奪い、左足のミドルを突き刺して先制点を奪取。ブンデス初ゴールを奪うと、２−０で迎えた60分には右サイドをドリブルで一気に駆け上がりラストパス。パウロ・ネーベルの得点をア