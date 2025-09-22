ほとんど出番はなかった。だが、今季初のクリーンシート達成は重要だ。パルマに所属する日本代表GKの鈴木彩艶は９月21日、セリエA第４節クレモネーゼ戦で先発フル出場した。チームは０−０で引き分け、今季初白星ならず。だが、鈴木は今季初めてリーグ戦で無失点を達成している。前半からパルマが優勢に試合を進め、クレモネーゼに許した枠内シュートは１本のみ。鈴木が対応を迫られた場面はごくわずかしかない。終了間際に