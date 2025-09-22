ソフトバンクの周東佑京内野手（29）が22日、福岡県内の病院で検査を受け、試合前練習ではグラウンドに姿を現さなかった。別メニューで調整し試合に合わせる予定。18日の日本ハム戦で背中に死球を受け、前日21日のオリックス戦を欠場していた。試合後に「振れなかったので試合は無理だなと。明日、来てどうなのか。動ければいいし、動けなかったら悲しいなという感じです」と話していた。