自民党総裁選に立候補を届け出た5氏。（上段左から）小林元経済安保相、茂木前幹事長、林官房長官、（下段左から）高市前経済安保相、小泉農相＝22日午後、東京・永田町の党本部自民党総裁選は22日告示され、立候補した5氏による12日間の論戦が始まった。物価高対策や、少数与党下での野党との連携、政権枠組みの在り方が主要争点。派閥裏金事件を含む「政治とカネ」問題による政治不信の払拭や、7月の参院選大敗を受けた党の立