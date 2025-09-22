¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛÁªµó¤¬22Æü¹ð¼¨¤µ¤ì¡¢10·î4Æü¤ÎÅê³«É¼¤Ë¸þ¤±¤Æ12Æü´Ö¤ÎÁªµóÀï¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£22Æü¸á¸å1»þ¤«¤éÅÞËÜÉô¤ÇÆÏ¤±½Ð½ç¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¸õÊä¼Ô½ê¸«È¯É½±éÀâ¤ÎºÇ¸å¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¾®ÀôÇÀ¿åÁê¤Ï¡¢¤Þ¤º¡Ö¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤È¤·¤Æ¸·¤·¤¤À¯¼£´Ä¶­¤ÎÃæ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÃúÇ«¤Ê¹ñ²ñ±¿±Ä¤ÈÌîÅÞ¤È¤ÎÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¯¼£¤òÁ°¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤³¤é¤ì¤¿ÀÐÇËÁíÍý¤Ë¿´¤«¤é¤Î·É°Õ¤òÉ½¤·¤¿¤¤¡×¤È¸½ÁíºÛ¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬¡Ö²òÅÞÅª½ÐÄ¾¤·¡×¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸¶°ø¤È¤·¤Æ¡Ö