◇プロ野球パ・リーグ 日本ハム-ロッテ(22日、エスコンフィールドHOKKAIDO)ロッテの河村説人投手が自己最長の7回を投げ、2安打無失点と好投しました。河村投手は初回、2回と四球を出し出塁を許しますが、制球が安定し4回までノーヒットピッチングでゲームをつくります。5回には初ヒットを浴びるも難なく無失点に抑え、6回は三者凡退。その後プロ入り最長となる7回のマウンドに上がり、先頭の郡司裕也選手にヒットを許しますが、続