大相撲秋場所９日目（２２日、東京・両国国技館）、大関経験者の十両朝乃山（３１＝高砂）が十両玉松鳳（３２＝片男波）を寄り切って７勝目（２敗）。左ヒザ手術を経て関取に復帰した場所で、勝ち越しに王手をかけた。取組後は「右が入って、相手が逃げた方向についていけた。相手を正面に置いて、逃がさないようにうまく攻められた」とうなずいた。幕下だった先場所までとは異なり、１５日間の土俵。「幕下と違って１、２日