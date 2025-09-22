◆パ・リーグ日本ハム―ロッテ（２２日・エスコンフィールド）プロ初の中４日で先発した伊藤大海投手が７回７安打２失点で降板した。初回には１５４キロをマークするなど１０３球を投げ抜いた。自身最多の１５勝目はお預けとなった。２回無死からソトに先制本塁打を打たれるとそこから４連打で１点を失った。しかし、その後は持ち直し８三振を奪う力投を見せた。前日には、「いつも通りやるべきことをやるだけというか、自