ストックしてあるじゃがいもで、買い物に行かずにもう一品。チーズのコクと相性抜群のガレットは、10分で完成するお助けメニュー。カリッと香ばしく、大人も子どもも笑顔になる味わいです。『じゃがいものガレット』のレシピ材料（2人分）じゃがいも……2個（約300g） 粉チーズ……大さじ3 〈A〉 トマトケチャップ……大さじ1マヨネーズ……大さじ1 塩バター作り方（1）じゃがいもは皮をむき、スライサーでせん切りにする。ボー