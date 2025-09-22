奄美大島で、天然記念物のカエルと外来種の見分け方を学ぶワークショップがありました。 「見えます?あごが白い。白いあご見えますか?」 東南アジアに生息するシロアゴガエルは繁殖力が強く、固有種からエサを奪って生態系に影響を及ぼすおそれがあるとして、特定外来生物に指定されています。 国内では沖縄県と徳之島、与論島で確認されています。 ワークショップは奄美大島への侵入を防ごうと環境省が開いたもの