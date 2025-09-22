鹿児島県警によりますと、県警の直轄警察犬「ウォルト フォム ネーベル ドルフ号」がきょう22日午前、死亡しました。 は1歳のオスのシェパードで、今年7月の現場デビューから2か月連続で行方不明者を発見し、県警から表彰を受けていました。 表彰式で好物のサツマイモを贈られると、指導係の顔をなめるなど、かわいらしい一面もありました。 ウォルト号は、感染症の疑いで今月１９日から姶良市内の動物病院で