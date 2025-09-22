ちゃぼだんごを作る親子ら遊児老館香川・小豆島町21日 伝統的なおやつを通して地域活性化を目指す取り組みが香川県の小豆島で始まりました。 21日、小豆島町の遊児老館で親子らが地域の伝統的なおやつ、「ちゃぼだんご」を作りました。「サンキライ」と呼ばれる植物の葉で団子を包みます。 より多くの人に「ちゃぼだんご」を知ってもらおうと、小豆島町の坂手港を拠点とする「iineカフェ＆小豆島事務所」が