ＮＹ金時間外取引一時３７５３．４０ドル最高値更新 東京時間16:04現在 ＮＹ金先物DEC 25月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝3751.10（+45.30+1.22%） ※現物は一時３７１８．５６ドルに最高値更新