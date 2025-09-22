２２日の東京株式市場で日経平均株価は急反発。前週末の米株高が好感され、半導体関連などハイテク株を中心に値を上げ、日経平均株価は２営業日ぶりに最高値を更新した。 大引けの日経平均株価は前週末比４４７円８５銭高の４万５４９３円６６銭。プライム市場の売買高概算は１７億１４３１万株。売買代金概算は５兆３１４１億円となった。値上がり銘柄数は９２８と全体の約５７％、値下がり銘柄数は６３０、変わらずは６０