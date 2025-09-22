フィギュアスケートのミラノ・コルティナ冬季五輪最終予選（北京）で3位となった“ゆなすみ”こと長岡柚奈、森口澄士組（木下アカデミー）が22日、関西空港着の航空機で帰国した。SP4位から巻き返して表彰台に上がり、3位以内に与えられる五輪出場の1枠を獲得。日本勢は“りくりゅう”こと三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が3月の世界選手権で1枠を確保していたため、日本史上初めて五輪にペア2組が出場できることになっ