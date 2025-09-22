「日本ハム０−２ロッテ」（２２日、エスコンフィールド）日本ハムが七回の攻撃でまさかの３者連続三振に倒れた。２点を追う七回、先頭の郡司が安打でチャンスメーク。ここまでロッテ・河村にわずか１安打と封じ込まれていただけに、反撃の機運が高まったかに見えた。だが清宮幸はアウトローにまっすぐに手が出ず見逃し三振。続く野村も空振り三振に倒れ、走者を進めることができない。最後は石井も空振り三振に倒れ、まさ