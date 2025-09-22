タレントの北斗晶が21日に自身のアメブロを更新。福岡県を訪れ、4世代で集まったことを報告した。【映像】北斗晶、初孫･寿々ちゃんに作った手料理披露この日、北斗は「福岡に到着〜」と報告。「実はブログに書かなかっただけで久しぶりではないんだけどね」としつつ「前回は帯状疱疹で具合が悪くなってホテルで寝込んだので今回は、美味しい物が食べられるといいなー やっぱり1番食べたいのはもつ鍋だなー」と願望をつづった。