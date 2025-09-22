MEGUMIがBarのママに扮し、豪華なお客様とお酒を片手に恋愛や美容、仕事などここだけの話を語り合うトーク番組『MEGUMIママのいるBar』。9月15日（月）の放送では、料理系YouTubeチャンネルでも注目を集めるロバート・馬場裕之が登場。手軽に野菜をたっぷり摂取できる秘技を明かした。【映像】ロバート・馬場、料理知識を活かした意外な美容法も伝授今回は馬場と宇垣美里、鏡優翔が登場し、MEGUMIと美容トークで盛り上がった。さま