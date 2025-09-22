日経平均株価 始値45193.77 高値45757.74 安値45193.77 大引け45493.66(前日比 +447.85 、 +0.99％ ) 売買高17億1431万株 (東証プライム概算) 売買代金5兆3141億円 (東証プライム概算) ----------------------------------------------------------------- ■本日のポイント １．日経平均は447円高と急反発、半導体株など中心に買い流入 ２．前週末の米国市場でNYダウなど主要3指数はそ