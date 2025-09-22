「ABEMA」は19日、格闘チャンネル公式YouTubeを更新。RIZINの榊原信行CEOと28日に名古屋・IGアリーナにて開催される『RIZIN.51』のメインマッチでRIZINライト級王者のホベルト・サトシ・ソウザに挑戦する堀江圭功が出演した『バラ散歩』を公開した。 ■「今回は“チャンス”としか思っていない」 RIZINの榊原CEOが毎回登場し、選手ゆかりの地を一緒に散歩しながら、素顔や新たな一面を発見する番組『バラ散歩』の第2弾に