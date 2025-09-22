自民党の総裁選挙が22日に告示され、午後に候補者5人による演説会が行われました。物価高対策などを訴えました。自民党・小林鷹之元経済安保相：中間層や現役世代をしっかりと後押しする税制改革を行います。そして、それまでの間は上限を設けつつ、いわゆる定率減税を実施します。自民党・茂木敏充前幹事長：地方が地域ごとの課題ニーズに応じて自由に使える生活支援特別地方交付金、これを創設し。自民党・林芳正官房長官：この