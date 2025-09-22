NPB（日本野球機構）は22日の公示を発表。阪神は、前川右京選手を1軍登録し、伊藤将司投手を登録抹消しました。前川選手は今季63試合に出場し、打率.234、10打点の成績。先月9日に1軍昇格を果たすと、昇格後の3試合で6打数2安打を記録。同月23日に出場選手登録を抹消されており、1か月ぶりの1軍再昇格です。伊藤投手は、今季14試合で4勝3敗、防御率3.07の成績。前日21日のヤクルト戦に先発登板し、5回途中14安打、8失点で黒星を喫