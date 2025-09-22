Aぇ! groupの正門良規が、10月1日発売の「anan」2465号で初のソロ表紙を飾る。“アウトローな夜”“本能くすぐる優しい朝”“真昼の刹那”と3つの時間テーマを立て、武骨な精悍（せいかん）さ、そして真摯な優しさを持ち合わせる正門の骨太な魅力に迫る。【写真】Aぇ！ group正門良規、シェイクスピア喜劇の最高作に挑む！『十二夜』10月〜上演決定10月17日より開幕する主演舞台『十二夜』を控えるAぇ! groupの正門良規の待