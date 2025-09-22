来年２月１日に、国立文楽劇場で三代目笑福亭三喬を襲名する笑福亭喬若が２２日、襲名あいさつのため、師匠の笑福亭松喬とともに大阪市の報知新聞大阪本社を訪れた。喬若は顔が似ていることから「落語会の松坂大輔」を自称しており「上方落語界の松坂大輔でございます。落語しかできない男でございますので、引き続きご協力のほどよろしくお願いしたいと思います」と緊張気味にあいさつ。巨人ファンということもあって野球談議