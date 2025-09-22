◆米女子プロゴルフツアーアーカンソー選手権最終日（２１日、米アーカンソー州ピナクルＣＣ＝６４３８ヤード、パー７１）大会は２１日、悪天候のため中止が決まった。同日は２０日にサスペンデッドとなった第２ラウンドの残りが再開される予定だったが、コースコンディション不良に加えて今後の天候回復が見込めないため打ち切りとなった。第１ラウンドで８アンダー６３をマークし首位発進していた勝みなみ（明治安田）が