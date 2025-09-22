◆大相撲▽秋場所９日目（２２日、東京・両国国技館）元大関で西十両１３枚目・朝乃山（高砂）が東同７枚目・玉正鳳（片男波）を下し、７勝２敗とした。右に逃れて素早く動き回る相手を追い、右を差してから体を寄せて寄り切った。「相手を見て、右が入った後も逃げた方向にうまく攻められた」と納得顔だった。玉正鳳とは幕下だった２０２２年九州場所で敗れて以来、２度目の対戦だった。「動きのいい相手」と警戒して臨み、