ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53歳）が、9月22日に放送されたスポーツ番組「おはようロバーツ」（ABEMA）に出演。驚異的な9月の月間防御率を記録する山本由伸投手について、責任感と安定感を称賛した。今回、ドジャースが13年連続となるポストシーズン進出を決定した直後、ロバーツ監督の自宅でインタビューを実施。9月の月間防御率0点台と驚異の成績を記録している山本由伸投手について、ロバーツ監督は「投げる時は必ず好