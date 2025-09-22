ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53歳）が、9月22日に放送されたスポーツ番組「おはようロバーツ」（ABEMA）に出演。大谷翔平投手との“意外なプライベートエピソード”を披露した。今回、ドジャースが13年連続となるポストシーズン進出を決定した直後、ロバーツ監督の自宅でインタビューを実施。ロバーツ監督は直接選手たちと連絡を取り合ったりしているそうで、意外なプライベートエピソードを披露する。ロバーツ監督は「大谷