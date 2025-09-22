女優のリース・ウィザースプーンは、映画『ゴーン・ガール』の主役は全く向いていないとデヴィッド・フィンチャー監督から言われたそうだ。２０１４年公開の同サイコスリラー作の主人公エイミー・ダン役については、原作小説を書いたジリアン・フリンがリースの起用を求めたものの、フィンチャー監督はロザムンド・パイクを選んでいた。 【写真】ヒロインを務めた