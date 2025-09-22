コストパフォーマンスはミサイルの比較にならないくらい良いイスラエルの防衛企業ラファエル・アドバンスト・ディフェンス・システムズ（以下、ラファエル）は、2025年9月18日、開発中のレーザー兵器「アイアンビーム450」による無人機やミサイルの迎撃映像を公開しました。【動画】あぶる感じ？「アイアンビーム450」が無人機を撃墜する瞬間ラファエルによると、アイアンビーム450の開発は最終段階に入り、迎撃テストでは複数