韓国外交部が北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長の「非核化不可」発言にもかかわらず、北朝鮮の核問題解決に向けた対話基調を再確認した。外交部は22日に立場文を通じ「韓米両国は韓半島（朝鮮半島）の平和と北朝鮮の核問題解決に向け北朝鮮との対話に開かれているという立場を一貫して明らかにしてきた。今後朝米対話を含め対北朝鮮政策全般で緊密な疎通と共助を継続するだろう」と明らかにした。続けて「平和ムードの