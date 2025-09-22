資料：岡山県空撮 岡山市でバス路線を運行する5社は先月、最低運賃を160円に変更する共同経営計画を国土交通省中国運輸局に申請し、19日に認可されました。 申請していたのは、岡山電気軌道、両備ホールディングス、中鉄バス、下津井電鉄、備北バスの5社で、運行する路線バスと路面電車の最低運賃は、10月1日から160円になります。 例えば、岡山駅～岡山市役所（現行120円）の運賃は、今後160円になります。