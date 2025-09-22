SKY-HIがCEOを務めるマネジメント／レーベル「BMSG」のオーディションプロジェクト「3rd BOYS GROUP AUDITION PROJECT『THE LAST PIECE』」から誕生した新グループ「STARGLOW（スターグロウ）」のプレデビュー記者会見が22日、東京・コニカミノルタプラネタリアTOKYOで行われた。【ソロカット】初々しい！ブラック衣装で微笑むRUIら『THE LAST PIECE』は、BE:FIRST、MAZZELに続く3組目のボーイズグループ結成を目的としたプロ