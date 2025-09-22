台湾観光庁では、2025〜2026年の台湾観光アンバサダーに日本の俳優・妻夫木聡さんを継続して起用することを決定！ 台湾観光庁 台湾観光庁では、2025〜2026年の台湾観光アンバサダーに日本の俳優・妻夫木聡さんを継続して起用することを決定しました。昨年からの就任に続く起用で、今後も日本市場に向けて多彩な台湾の魅力を幅広く発信していきます。妻夫木さんはCM撮影の体験について「台湾では初めて訪れても、何