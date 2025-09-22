ラッパー／ソングライターのSKY-HI（日高光啓）がCEOを務めるマネジメント／レーベル「BMSG」のオーディション番組『THE LAST PIECE』から誕生した5人組グループ「STARGLOW」（スターグロウ）が22日、都内のプラネタリウムで『BMSG 3rd BOYS GROUP プレデビュー記者会見』を実施。会見後に行われた写真撮影で“珍事”が起こった。【写真】さらに低く…低姿勢でやる気満々ポーズを決めるSTARGLOWメンバーに選ばれたのは、BMSG初