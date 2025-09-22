２０日、２０２５世界製造業大会のインテリジェントロボット展示エリアで、人型ロボットと交流する子ども。（合肥＝新華社記者／周牧）【新華社合肥9月22日】中国安徽省合肥市で23日まで開かれる「2025世界製造業大会」では、ロボットによるバンド演奏や運搬作業、接客などの実演が見られるインテリジェントロボット展示エリアが特に人気を集めている。さまざまな能力を持つロボットは、未来の生活の豊かな可能性を示している