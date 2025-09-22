片山食品は22日から、秋の新商品を順次発売。従来品の容器や風味を見直し、食べやすさと多様な味わいを提案、新規獲得を強化する。「旨辛にんにくキムチ」は、白DCカップ商品を小ぶりの角カップ容器に切り替え、ラベルも刷新。手に取りやすさと視認性を高めた。「お新香小鉢 刻み胡瓜漬」は「胡瓜ピリ辛漬」のリニューアル品で、薄切り胡瓜をあっさりした醤油ベースで漬け、辛味を抑えて食べやすく仕上げた。「シャキッときんぴら