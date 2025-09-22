成行は、AIを活用した特許応答支援サービス「PATPILOT(パットパイロット)」を、2025年9月24日より正式提供開始します。 成行「PATPILOT(パットパイロット)」 成行は、AIを活用した特許応答支援サービス「PATPILOT(パットパイロット)」を、2025年9月24日より正式提供開始。長年、特許事務所や企業知財部の業務を観察してきた経験を背景に、現場の課題に直結する機能を実装。審査官の拒絶理由通知(Office Action)に