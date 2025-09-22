新進は今秋、家庭用市場に多彩な新商品を投入。簡便性と話題性を兼ね備えたラインアップで、食卓需要を取り込み売場の鮮度向上を狙う。新シリーズ「刻んでみちゃいました」では、「燻し風たくあん」「しば漬」の2品を展開する。漬物を細かく刻むことで料理の具材や調味料として幅広く利用できる。背景には、コロナ禍以降の“内食回帰”継続による家庭調理需要の高まりや、スーパー惣菜などの販売増に伴い、揚げ物等に合わせる調味